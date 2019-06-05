85% россиян готовы отказаться от пластиковых пакетов

При этом в магазине почти каждый пятый респондент кладёт покупки в свою обычную сумку или рюкзак.

Возможность отказа от пластиковых пакетов рассматривают 85% россиян, причём 68% упаковывают в них купленные продукты, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

— Для упаковки купленных продуктов 68% россиян используют пластиковые пакеты. 85% наших сограждан допускают возможность отказаться от использования пластиковых пакетов, — сообщается в материалах исследования.

Отмечается, что 70% россиян считают, что экологическая ситуация улучшится при отказе от пластиковых пакетов.

Четверть опрошенных сообщила, что повторно использует пакеты, 41% респондентов иногда многократно используют пакеты, а иногда берут новые. 32% почти всегда берут новые.

29% тех, кто использует пакеты повторно, делают это во имя экономии, а 27% — ради окружающей среды.

Почти каждый пятый респондент кладёт покупки в свою обычную сумку или рюкзак, причём среди 18–24-летних эта доля значительно выше — 46%. Каждый десятый опрошенный берёт в магазин специальную тканевую сумку.

Ранее исследование ВЦИОМа показало, сколько россиян недовольны условиями для велосипедистов.