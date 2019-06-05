РФПИ на ПМЭФ-2019 планирует сообщить о проекте с Baring Vostok

Российский фонд прямых инвестиций намерен объявить о проекте с инвестиционным фондом Baring Vostok на Петербургском международном экономическом форуме, сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

— На ПМЭФ мы объявим о десяти соглашениях в различных секторах: об участии в проекте по формированию инфраструктуры для Северного морского пути, инвестиции в космическую отрасль, ведущего железнодорожного оператора, ряд сельскохозяйственных проектов, а также один из проектов совместно с фондом Baring, — приводит РИА "Новости" слова Дмитриева.

В первый день форума президент России Владимир Путин проведёт встречу с членами Международного экспертного совета РФПИ и представителями международного инвестсообщества. Во встрече будут участвовать инвесторы со всего мира с совокупным капиталом более 15 триллионов долларов, что является рекордом.

— Встреча будет посвящена планируемым инвестициям в нацпроекты России. Также инвесторы поделятся опытом инвестирования в национальные трансформации своих стран, — добавил Дмитриев.

Глава РФПИ ранее сообщал, что фонд планирует общую инвестицию с Baring Vostok в технологической сфере.

ПМЭФ в 2019 году пройдёт 6–8 июня.