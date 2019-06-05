МВД проверяет информацию о хищении космического оборудования у РКК "Энергия"

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МВД проверяет информацию о хищении космического оборудования у РКК "Энергия"

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Фото © Владимир Гердо / ТАСС

В правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестные проникли в производственные и складские помещения.

ГУ МВД по Подмосковью начало проверку по факту заявления от ракетно-космической корпорации "Энергия" о хищении имущества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка ведомства.

Отмечается, что в правоохранительные органы поступило заявление о том, что неизвестные проникли в производственные и складские помещения, находящиеся на территории одного из предприятий в Королёве.

Злоумышленники похитили комплектующие от измерительных приборов, которые содержат драгметаллы.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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