Победительница "Битвы экстрасенсов" призналась, что она мужчина

Победительница 15-го сезона шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг призналась своим подписчикам в "Инстаграме", что является генетическим мужчиной, страдающим синдромом Морриса, и на самом деле её зовут Томас.

Участница телешоу опубликовала запись, в которой решила, как говорится, "внести ясность", чтобы сгладить нарастающее удивление фанатов относительно её изменившегося внешнего вида, ведь с момента окончания съёмок Джулия (вернее, Томас) сильно изменилась и похожа на худого мужчину, а не на блондинку с длинными волосами.

— Правда или ложь. 1. Я самоучка и не имею профессионального химического и парфюмерного образования. Ложь. РХТУ им. Д. И. Менделеева и GIP. 2. В детстве я собирал кувшинки, и меня за это дико били. Правда. 3. У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса, — говорится в сообщении (орфография сохранена).

Уже на своей страничке во "ВКонтакте" Джулия-Томас призывает фолловеров перестать "онакать" в свой адрес и оставить "в покое бедную оплёванную мисс Ванг", имя которой теперь останется лишь брендом парфюмерии.

— Call me Thomas pls ("Называйте меня Томас, пожалуйста". — Прим. ред.), — добавила экстрасенс.

Синдром Морриса, или, как его иначе называют, синдром нечувствительности к андрогенам (мужским половым гормонам), у генетических мужчин, имеющих Y-хромосому, проявляется в нарушении полового развития. Он также встречается и у женщин, но не оказывает такого сильного влияния на половое развитие.