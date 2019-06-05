Диетологи дали советы, как чувствовать себя бодрым в жару

Ранее синоптики заявили о том, что на этой неделе в Москву возвращается 30-градусная жара.

Эксперты рассказали, что в жару необходимо выпивать минимум три литра жидкостей. При этом лучше всего выбирать горячий чай, отмечает РИА "Новости".

По словам врача персонифицированной медицины, профессора ФМБА России, диетолога Маргариты Королевой, нужно отдать предпочтение зелёному и белому сортам чая. Такие напитки нормализуют теплообмен изнутри.

Врач-диетолог Сергей Обложко полагает, что в жаркую погоду также допустимо пить несладкий квас.

Кроме того, следует пить по 150–200 миллилитров обычной негазированной воды каждые 45 минут. Кофе и сладкие напитки желательно исключить из своего летнего рациона.

Врачи подчеркнули, что отказываться в жару от соли не стоит — напротив, соль в такое время полезна для организма, так как восполняет минералы, теряющиеся с потоотделением.