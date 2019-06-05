США заявили о "небезопасном" перехвате самолёта российским Су-35

Члены экипажа американского Р-8А заявили о волне турбулентности после встречи с истребителем РФ.

Российский Су-35 над Средиземным морем перехватил разведывательный самолёт США, американские военные назвали действия российского самолёта "небезопасными", информирует пресс-служба Шестого флота США.

Как отмечается в заявлении, 4 июня 2019 года американский P-8A Poseidon, который летел в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за 175 минут.

— Первая и третья встреча были безопасными. Вторая же встреча была сочтена небезопасной, так как Су-35 осуществил пролёт на высокой скорости непосредственно перед самолётом, что создало риск для пилотов и членов экипажа, — поясняется в заявлении.

По словам представителей американского Минобороны, члены экипажа Р-8А заявили о волне турбулентности после второй встречи. Длительность перехвата составила около 28 минут.

— Российский самолёт действовал в международном воздушном пространстве, однако эти действия были безответственны. Мы ожидаем, что они будут вести себя в рамках международных стандартов, установленных для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов... Небезопасные перехваты увеличивают риск просчётов и вероятность столкновения, —добавляется в заявлении.

Военные США настаивают на том, что американский самолёт действовал согласно международному праву и "не провоцировал" Су-35.

В Минобороны РФ пока не комментировали данную информацию.