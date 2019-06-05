Американка решилась пришить себе настоящую третью грудь спустя пять лет обмана

Девушка с 2014 года ходила с муляжом на груди, но сейчас ей удалось найти хирурга, согласного на подобную операцию.

25-летняя американка Жасмин Тридевил, а по паспорту Алиша Эсслер, пять лет подряд носившая муляж третьей груди, наконец решилась пришить себе настоящую. Об этом сообщает Daily Star.

Популярность в Сети девушка обрела в 2014 году, когда сделанная ей фотография с тремя грудями стала "вирусной" и набрала чудовищную популярность, прославив Жасмин. Девушка сразу не скрывала, что решилась на такой неожиданный шаг исключительно ради славы.

Её обман, естественно, просуществовал недолго. Сперва многочисленные хирурги утверждали, что пришить полноценную третью грудь просто невозможно, а затем смекалистый немецкий журналист решил "просветить" тройную прелесть девушки с помощью тепловизора, показав, что это лишь муляж и в нём нет тепловых тканей.

Однако даже это не помешало Жасмин найти своих многочисленных поклонников, которые с радостью пополняли её армию подписчиков в социальных сетях.

Спустя шесть лет такой жизни девушка объявила, что наконец смогла найти специалиста, которому будет по силам пришить ей полноценную третью грудь меж двух уже имеющихся. По плану, в течение нескольких недель доктор будет расширять ткань на её грудной клетке, пока места не станет достаточно, чтобы приживить туда молочную железу. После этого он вставит девушке имплант соска и сделает татуировку для ареолы.

Правда, между Жасмин и её мечтой встали финансовые обстоятельства, поэтому она обратилась к своим фанатам с просьбой помочь собрать необходимые 70 тысяч долларов (4,5 миллиона рублей). Также доктор заявил, что не притронется к груди девушки без справки от психиатра о её вменяемости.