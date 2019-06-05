Суд США разрешил не публиковать записи разговоров экс-советника Трампа и Кисляка

Суд федерального округа Колумбия разрешил Министерству юстиции США не публиковать записи телефонных разговоров 2016 года бывшего советника президента США Майкла Флинна с экс-послом России Сергеем Кисляком, сообщает РИА "Новости".
Ранее суд обязал Минюст опубликовать фрагменты неотредактированной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в выборы в США.
— По итогам рассмотрения представлений правительства в ответ на это распоряжение правительство не обязано представлять какие-либо дополнительные материалы или информацию в публичный реестр, — сказано в решении судьи.
Однако Министерство юстиции США так и не обнародовало содержание разговоров. В ведомстве указали, что не использовали записи как доказательство вины Флинна.
В докладе Мюллера сообщалось о взаимодействии Флинна и Кисляка, но полные записи их диалога не приводились.
Единственные материалы, которые предоставил Минюст, касались лишь голосового сообщения, которое бывший адвокат Трампа Джон Дауд оставил адвокату Флинна Роберту Келнеру в ноябре 2017 года.
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