Суд США разрешил не публиковать записи разговоров экс-советника Трампа и Кисляка

В докладе Мюллера сообщалось о взаимодействии Флинна и бывшего посла России, но полные транскрипты их диалога не приводились.

Суд федерального округа Колумбия разрешил Министерству юстиции США не публиковать записи телефонных разговоров 2016 года бывшего советника президента США Майкла Флинна с экс-послом России Сергеем Кисляком, сообщает РИА "Новости".

Ранее суд обязал Минюст опубликовать фрагменты неотредактированной версии доклада специального прокурора Роберта Мюллера о "вмешательстве" России в выборы в США.

— По итогам рассмотрения представлений правительства в ответ на это распоряжение правительство не обязано представлять какие-либо дополнительные материалы или информацию в публичный реестр, — сказано в решении судьи.

Однако Министерство юстиции США так и не обнародовало содержание разговоров. В ведомстве указали, что не использовали записи как доказательство вины Флинна.

В докладе Мюллера сообщалось о взаимодействии Флинна и Кисляка, но полные записи их диалога не приводились.

Единственные материалы, которые предоставил Минюст, касались лишь голосового сообщения, которое бывший адвокат Трампа Джон Дауд оставил адвокату Флинна Роберту Келнеру в ноябре 2017 года.