Адвокат штаба Трампа подал в суд за иск о "сговоре президента с Россией"

Майкл Карвин считает правомерным наложить как "монетарные, так и немонетарные санкции" за необоснованную жалобу.

Адвокат Майкл Карвин из предвыборного штаба президента США Дональда Трампа потребовал наказать демократов, которые подали иск о "сговоре Трампа с Россией", сообщает AP.

Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) направил иск к Правительству России в апреле 2018 года за то, что оно якобы вмешалось в американские выборы. Также в суд подали на Главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа.

Отмечается, что иск связан с атаками хакеров в 2015 и 2016 годах. По мнению демократов, произошёл сговор с целью нанесения им ущерба.

Однако расследование Мюллера не подтвердило информацию о сговорах или сотрудничестве Трампа и его команды с Россией.

С опорой на выводы Мюллера Карвин заявил, что демократы нарушают закон, поскольку продолжают обвинять Трампа в сговоре. Поэтому адвокат считает правомерным наложить как "монетарные, так и немонетарные санкции", а также отклонить иск демократов и "прекратить тем самым нарушение правила 11".

Ранее Лайф рассказывал о фигуранте дела Мюллера, которого арестовали за детскую порнографию.