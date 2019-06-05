Савченко предупредила о последствиях вступления Украины в НАТО и Евросоюз

Также нардеп раскритиковала решение экс-президента страны Петра Порошенко закрепить в Конституции Украины курс на ЕС и альянс.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко считает, что Киев навсегда потеряет Донбасс, если вступит в Европейский союз и НАТО. Об этом она сказала в эфире телеканала NewsOne.

— Вступление в ЕС и НАТО закрепил Порошенко исключительно по своей воле и своим давлением на парламент. Я не думаю, что это нужно было записывать в конституцию — это бессмысленность, абсолютно неграмотно. Однако про это записали. Надолго ли? Думаю, что нет, — отметила нардеп.

По её мнению, "украинцев надо спросить и про конституцию — какой она должна быть и что она должна нести для украинцев, а не для вступления в Евросоюз и НАТО". При этом парламентарий подчеркнула, что в ходе предвыборной кампании Владимир Зеленский говорил о необходимости референдума по вопросу вступления страны в ЕС и Североатлантический альянс, но уже во время первого же визита в Брюссель сказал, что будет поддерживать этот курс, потому что "так написано в конституции".

Савченко добавила, что за пять лет конфликта в Донбассе ситуация зашла настолько далеко, что теперь "или третья мировая, или всё-таки мир".

— Если будет внеблоковый статус, то мы склоняемся больше к миру, и нам это сейчас важно. Если же это будет вступление в Евросоюз и НАТО, то у нас не будет Донбасса, — резюмировала депутат.

Ранее Савченко заявила, что Незалежная "снова проиграла бой" за Донбасс.