Пользователи Twitter жалуются на сбой в работе соцсети

Пользователи социальной сети "Твиттер" из нескольких стран, в том числе России, жалуются на нестабильность работы системы в среду утром. Об этом сообщается на сайте сервиса Downdetector.

— Проблемы в работе Twitter наблюдаются с 21:18 (вторника; 04:18 среды мск. — Прим. Лайфа) по времени Восточного побережья США, — говорится в сообщении.

Чаще всего о сбоях в работе сети микроблогов сообщают пользователи из США, Великобритании и Японии. Проблемы в работе сервиса наблюдаются также в Индии, Саудовской Аравии и Турции.

На стабильность работы соцсети жалуются пользователи из Латинской Америки, а также многих стран Европейского союза. В РФ на проблемы с "Твиттером" жалуются жители Москвы и Санкт-Петербурга.

Согласно данным сервиса, 83% жалоб приходятся на стабильность работы непосредственно веб-сайта соцсети, ещё 8% пользователей сообщают о проблемах с Android-приложением. Остальные 7% обращений приходятся на iOS.