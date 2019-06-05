Канада отправит на орбиту три спутника

Аппараты проекта RADARSAT Constellation должны заменить собою устаревшие спутники системы RADARSAT-2.

Три новых спутника для исследования Земли под названием RADARSAT Constellation Канада намерена вывести на орбиту 11 июня. Об этом информирует Канадское космическое агентство.

— Это новое поколение спутников для наблюдения за поверхностью Земли. Их запуск назначен на 11 июня, — отмечается в сообщении. Спутники на орбиту выведет американская ракета-носитель Falcon 9.

Аппараты проекта RADARSAT Constellation должны заменить собою устаревшие спутники системы RADARSAT-2, находящиеся на орбите с 2007 года. Стоимость проекта оценивается в 1,2 миллиарда канадских долларов (890 миллионов долларов).

Как утверждают в космическом агентстве, спутники RADARSAT Constellation призваны следить за состоянием арктических экосистем, а также за передвижениями кораблей в данном регионе.