Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60 человек

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Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане увеличилось до 60 человек

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Фото Twitter/jim@njslea‏

Число погибших при разгоне палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек, сообщает оппозиционный Комитет врачей Судана.

Ещё десять человек скончались от рук солдат военного совета... Таким образом, общее число погибших увеличилось до 60, — отмечается в заявлении в "Фейсбуке".

Ранее врачи заявляли, что тела многих погибших были сброшены в реку.

Суданская армия утром 3 июня стала разгонять палаточный лагерь на площади около комплекса зданий Министерства обороны в центре Хартума. Применялось огнестрельное оружие. Силы безопасности перекрыли центральные улицы и подступы к площади. Ранее сообщалось о гибели 35 человек, затем — о 50.

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