СКР проверит сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи

Читайте также

СКР проверит сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи

21

Фото © Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

В городе Бийске Алтайского края начата доследственная проверка после сообщений СМИ о том, что подростки заставили 15-летнюю девушку пить воду из лужи. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

После опубликования указанной информации руководством Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю было дано указание на проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям уже удалось установить личность потерпевшей, в настоящий момент выясняются все детали произошедшего, а также "иные возможные" эпизоды противоправных действий в её адрес.

По неподтверждённым данным, девушки не смогли поделить между собой юношу, из-за чего возник конфликт, в ходе которого потерпевшую поставили перед выбором — выпить грязной воды из лужи либо терпеть побои.

В ходе проверки также будут установлены условия, "способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий", а также дана оценка работы органов профилактики.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×