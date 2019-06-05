СКР проверит сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи

В городе Бийске Алтайского края начата доследственная проверка после сообщений СМИ о том, что подростки заставили 15-летнюю девушку пить воду из лужи. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

— После опубликования указанной информации руководством Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю было дано указание на проведение доследственной проверки, — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям уже удалось установить личность потерпевшей, в настоящий момент выясняются все детали произошедшего, а также "иные возможные" эпизоды противоправных действий в её адрес.

По неподтверждённым данным, девушки не смогли поделить между собой юношу, из-за чего возник конфликт, в ходе которого потерпевшую поставили перед выбором — выпить грязной воды из лужи либо терпеть побои.

В ходе проверки также будут установлены условия, "способствующие совершению несовершеннолетними противоправных действий", а также дана оценка работы органов профилактики.