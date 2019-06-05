Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Австралии

The moment the alleged Darwin gunman arrested in CBD. Up to 5 believed dead. @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/U2ukTDJjrl— Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019
Полиция Австралии выяснила личность стрелка, открывшего огонь в городе Дарвин в северной части страны, в результате чего погибло четыре человека, сообщает ABC со ссылкой на правоохранителей.
По информации телеканала, подозреваемым оказался 45-летний Бен Хоффман. Сейчас он находится в больнице. В январе этого года Хоффман вышел из тюрьмы, где провёл более года за "незначительное" преступление.
В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.
Напомним, инцидент произошёл около 18:00 (11:30 мск) 4 июня. После стрельбы в отеле стрелок переместился в пригород Стюарт-Парк, где также открыл огонь, а после — в пригород Вулнер. По данным полиции, ЧП не связано с терроризмом.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени