Установлена личность подозреваемого в стрельбе в Австралии

В январе этого года мужчина вышел из тюрьмы, где провёл более года за "незначительное" преступление.

The moment the alleged Darwin gunman arrested in CBD. Up to 5 believed dead. @abcnews @abcdarwin pic.twitter.com/U2ukTDJjrl — Stephanie Zillman (@Steph_Zillman) June 4, 2019

Полиция Австралии выяснила личность стрелка, открывшего огонь в городе Дарвин в северной части страны, в результате чего погибло четыре человека, сообщает ABC со ссылкой на правоохранителей.

По информации телеканала, подозреваемым оказался 45-летний Бен Хоффман. Сейчас он находится в больнице. В январе этого года Хоффман вышел из тюрьмы, где провёл более года за "незначительное" преступление.

В ближайшее время ему будут предъявлены обвинения.

Напомним, инцидент произошёл около 18:00 (11:30 мск) 4 июня. После стрельбы в отеле стрелок переместился в пригород Стюарт-Парк, где также открыл огонь, а после — в пригород Вулнер. По данным полиции, ЧП не связано с терроризмом.