СМИ: На новые "Сапсаны" и их обслуживание потратят €1,1 млрд

Новые поезда позволят сделать движение на маршруте Москва — Санкт-Петербург более интенсивным.

Российские железные дороги (РЖД) потратят на покупку новых "Сапсанов" и их обслуживание 1,1 миллиарда евро в течение 30 лет. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

Как отмечает издание, компания планирует купить 13 составов по 10 вагонов в каждом. Сумма покупки составит 513,5 млн евро, ещё €585 млн уйдут на их техническое обслуживание. Поезда будут поставлены уже в 2022–2023 годах.

Сообщается, что новые "Сапсаны" позволят сделать движение на маршруте Москва — Санкт-Петербург более интенсивным. Кроме того, поезда будут ездить из Москвы в Нижний Новгород.

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