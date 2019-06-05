В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

По данным СК РФ, ни один из находившихся на борту 229 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал.

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.

По имеющейся информации, в районе 2:00 по местному времени (22:00 мск) самолёт начал снижение в аэропорту назначения и в этот момент у него сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

Несмотря на нештатную ситуацию, экипаж продолжил посадку. Никто из находившихся на борту 229 пассажиров и 7 членов экипажа не пострадал. Самолёт никаких повреждений не получил.