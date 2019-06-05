В Москве открылись пляжи и уличные бассейны

Загорать и купаться можно в столичных парках "Левобережный", "Фили" и "Сокольники".

Для жителей Москвы открылись места отдыха у воды. Мини-курорты есть в парках Горького, "Сокольники", "Кузьминки", музее-заповеднике "Царицыно" — всего в 17 парках. Весь список — на сайте мэра столицы.

Так, позагорать и искупаться можно в парке "Левобережный" на берегу Химкинского водохранилища или в четырёх бассейнах парка "Сокольники".

В парке "Фили" уже установлены бесплатные шезлонги и есть два понтонных бассейна, вода в которые поступает из Москвы-реки.

В Измайловском парке в конце июня на площадке "Лес чудес" начнёт работать детский мини-аквапарк с надувными горками.

Все мини-курорты в пределах столицы идеально подойдут для того, чтобы отдохнуть в черте города. Если время позволяет отправиться в путешествие, читайте подборку от "Турстата", где чаще всего предпочитают отдыхать россияне.