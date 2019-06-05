В Хабаровском крае мужчина 33 года прожил без документов

По каким-то причинам родители не зарегистрировали факт рождения сына в органах загса.

Житель села Известкового в Хабаровском крае 33 года жил без документов, удостоверяющих личность. У него не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Мужчина сам обратился в правоохранительные органы, и сотрудники отдела по вопросам миграции проделали немалую работу, чтобы всё выяснить. По каким-то причинам родители не зарегистрировали факт рождения сына в органах загса.

— Мужчина родился в посёлке Высокогорном Ванинского района. В журнале родильного дома сохранилась запись о его рождении. И это было единственным доказательством факта рождения, — говорится в сообщении.

Благодаря этой записи паспорт удалось оформить в течение часа и сразу отдать его сельчанину.

Напомним, в будущем в России будут выдавать паспорта в виде пластиковой карточки. МВД РФ для этого уже модернизирует свою инфраструктуру.