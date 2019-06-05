В Минобороны РФ опровергли заявление США о "небезопасном" перехвате самолёта

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В Минобороны РФ опровергли заявление США о "небезопасном" перехвате самолёта

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Фото © Марина Лысцева/ТАСС

В Министерстве обороны России опровергли сообщение пресс-службы Шестого флота США о небезопасном перехвате российским Су-35 американского разведывательного самолёта.

Все полёты российских самолётов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, — заявили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что в адрес российского командования не поступало обращений или претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии.

Напомним, ранее пресс-служба Шестого флота США заявила, что 4 июня 2019 года американский P-8A Poseidon был перехвачен российским Су-35 трижды за 175 минут. Одну из этих встреч самолётов американская сторона сочла небезопасной.

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