Сторожевая собака загрызла четырёхлетнего ребёнка в Новосибирской области

Мальчик во время игры пробежал мимо животного. Пёс рассвирепел и набросился на ребёнка.

В посёлке Коченёво Новосибирской области сторожевая собака загрызла четырёхлетнего ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Правоохранители уже завели уголовное дело.

2 июня мальчик играл во дворе с другими детьми. Животное в этот момент было на цепи. Когда ребёнок пробежал мимо, собака рассвирепела и бросилась на него. При этом взрослых на улице не было, они прибежали на крики детей, с которыми гулял малыш.

Ребёнка со множеством ран и травм доставили в больницу, но поселковые медики не смогли его спасти.

Недавно Лайф сообщал об инциденте в Подмосковье: бездомная собака напала на двухлетнего ребёнка и утащила его в канализационную трубу.