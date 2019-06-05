Российские школьники впервые сдают ЕГЭ по китайскому языку

Единый государственный экзамен по китайскому языку включает в себя письменную и устную части.

В России 5 июня впервые в истории школьники Амурской области сдают ЕГЭ по китайскому языку. Об этом сообщается на официальном сайте регионального Министерства образования и науки.

Количество желающих продемонстрировать свои навыки по данному предмету составило 16 человек. При этом ещё двое уже прошли испытание досрочно.

— Письменный ЕГЭ по китайскому языку сдаётся 5 июня, устная часть запланирована на 7 июня, — говорится в сообщении.

Письменная часть содержит 42 задания и включает в себя такие разделы, как "Аудирование, "Чтение", "Грамматика, лексика и иероглифика" и "Письмо". Устная часть состоит из трёх задний. В одном из них школьникам предстоит ознакомиться с ситуацией и задать пять вопросов на основе ключевых слов, во втором — выбрать одну из трёх фотографий и описать её на основе плана, а в третьем — сравнить две фотографии на основе предложенного плана.

Минимальный проходной порог по китайскому языку составляет 22 балла.

Отметим, что Амурская область входит в число субъектов, принимающих участие во всероссийской апробации проведения ЕГЭ по китайскому языку.

— Китайский язык в школах области изучается на протяжении 25 лет. В 2018–2019 учебных годах его изучали 1696 обучающихся в общеобразовательных организациях Благовещенска, Свободного, Тынды, Благовещенского и Октябрьского районов, — добавляется в сообщении.

Напомним, в период с 27 мая по 1 июля в России проходит основной период ЕГЭ. В общей сложности экзамены будут сдавать 750 тысяч выпускников.