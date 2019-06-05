В Москве начался "клубничный" сезон

В торговых шале, расположенных вблизи домов и остановок общественного транспорта, можно купить ягоды более чем 20 различных сортов.

В Москве открылись первые 80 площадок по продаже клубники и земляники, всего их будет 150. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства города.

В зависимости от сорта средняя стоимость килограмма клубники составляет от 170 до 350 рублей.

Сейчас на прилавках продукция из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краёв, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Дагестана. С 10 июня москвичи и гости столицы смогут купить ягоды, выращенные в Подмосковье.

Ранее Лайф писал, что учёные назвали самые полезные ягоды.