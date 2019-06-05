Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" в Приморье до конца лета

Эксперты считают, что животные смогут адаптироваться в дикой среде спустя год после вылова.

Косаток и белух, находящихся в бухте Средней в Приморье, должны выпустить на волю до конца лета. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

— Это точно будет летний период. Хотелось бы, чтобы это было побыстрее. Я думаю, это точно будет июль-август, август — последний срок, — отметил министр.

Напомним, осенью 2018 года в Приморье суд арестовал 90 белух и 11 косаток, которые были незаконно выловлены. За их освобождение выступили Памела Андерсон, Леонардо Ди Каприо и защитник окружающей среды Жан-Мишель Кусто.

Ранее учёные и эксперты определили, что животных лучше всего будет выпустить на свободу в Охотское море возле Шантарских островов в середине июля.