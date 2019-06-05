Зеленский заявил, что у него нет "политических планов" на Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский не рассматривает возможность назначения бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили на государственный пост.

— Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и всё, — заявил Зеленский, отвечая на вопрос о том, чем было вызвано возвращение Саакашвили гражданства Украины.

Ранее представитель украинского лидера в Верховной раде Руслан Стефанчук говорил, что вопрос сотрудничества с Михаилом Саакашвили будет обсуждаться.

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении Саакашвили гражданства. 29 мая бывший лидер Грузии вернулся в Киев. По словам Саакашвили, сейчас он намерен развивать новые идеи на Украине.