Москвичка стала жертвой мошенников из-за пропавшего кота

Неизвестный потребовал у девушки предоплату за якобы найденного домашнего питомца.

В Москве девушка перевела неизвестному пять тысяч рублей за якобы найденного кота. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

В отделение полиции обратилась 24-летняя жительница Москвы с заявлением о поиске преступника, который её обокрал.

Ранее у пострадавшей пропал кот. В связи с этим девушка расклеила объявления, в которых пообещала вознаграждение в размере десять тысяч рублей тому, кто найдёт животное. В тот же самый день ей позвонил мужчина, который сказал, что якобы нашёл кота и хочет предоплату — пять тысяч рублей. Пострадавшая согласилась и перевела деньги, после чего мошенник перезвонил и признался, что обманул её и на самом деле кота у него нет.

Полицейские провели проверку и возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Личность преступника в данный момент устанавливается.