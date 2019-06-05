В правительстве одобрили концепцию нового КоАП

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В правительстве одобрили концепцию нового КоАП

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Фото © Правительство РФ

В Правительстве России на совещании у премьера Дмитрия Медведева одобрили концепцию нового Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Об этом говорится на сайте кабмина.

Концепция предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное.

— В соответствии с поручением Дмитрия Медведева концепция нового КоАП 1 июня была внесена Министерством юстиции в правительство. Работа над концепцией продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы, — напоминается в сообщении.

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