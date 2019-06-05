РЖД запустили первые вагоны с "приятными ароматами"

На данный момент инновация введена лишь в некоторых вагонах двух составов поезда "Невский экспресс".

Первые в России вагоны с ароматизаторами появились в поездах дальнего следования. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной пассажирской компании, дочерней компании ОАО "РЖД".

Для ароматизации коридорных зон будут использоваться преимущественно цитрусовые запахи, для зоны туалета — свежие, создающие ощущение чистоты. При этом, как отметили в ФПК, все ароматы являются гипоаллергеными, а значит, не нанесут вред здоровью пассажиров.

— Все ароматы гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Продукция прошла согласование с Управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим нормам, — цитирует пресс-службу компании РИА "Новости".

Распыление аромата в вагонах будет осуществляться по принципу холодной диффузии: устройство программируется под нужную концентрацию запаха в помещении, а распылённые частницы аромата полностью растворяются в воздухе, не оседая на одежду, поверхности и мебель.

Первыми протестировать инновацию смогут пассажиры двух составов фирменного поезда 747/748 "Невский экспресс". На сегодняшний день ароматизация будет доступна лишь в нескольких вагонах с целью эксперимента и сравнения с вагонами без "приятных запахов".

В течение двух следующих месяцев пассажирам будет предложено протестировать эту услугу и пройти социальный опрос, после чего будет принято окончательное решение относительно того, появится ли ароматизация в других составах поездов.

Ранее Лайф писал, что по заказу РЖД будут выпущены плацкартные вагоны нового типа. В них будут розетки USB, душ и сервисные зоны с холодильником и микроволновкой.