В Киеве родные застреливших ребёнка копов назвали "виновными" его родителей

Супруга одного из подозреваемых стражей порядка не только обвинила в халатности родителей погибшего мальчика, но и заявила о том, что акции протеста в память о ребёнке "проплачены".

Родственники киевских полицейских, ранее обвинённых в смертельном ранении пятилетнего ребёнка, считают, что в трагедии виноваты родители мальчика. Об этом сообщает украинский портал "Сегодня".

В частности, супруга одного из полицейских, стрелявших ради забавы во дворе жилого дома, полагает, что её муж невиновен, в отличие от родителей ребёнка.

— Из их дома можно было увидеть, что на лужайке стреляют. Как они могли отпустить своего ребёнка? Я в шоке. Считаю акции протеста проплаченными, — цитирует издание женщину.

Также она добавила, что в день происшествия её муж гулял со своими детьми — водил их есть мороженое и кормил пиццей — после чего вместе с другом пошёл стрелять по банкам на площадку.

— В обед Вова и Ваня отдали детей бабушкам и поехали на ту лужайку. Нетрезвым муж был на момент задержания, ночью. А мальчик был ранен ещё днём. Стрелял мой муж или нет — этого я не знаю. Там ведь было ещё несколько человек, — отметила супруга Петровца.

Напомним, 31 мая сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько, приняв на грудь, стреляли по металлическим банкам во дворе дома и случайно ранили игравшего рядом с домом пятилетнего мальчика. Ребёнок скончался спустя три дня, не приходя в сознание.

Первоначально действия патрульных были квалифицированы как "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений", согласно же недавнему решению, полицейских будут привлекать за "неосторожное тяжкое телесное повреждение, совершённое по предварительному сговору группой лиц".

После появления информации об убийстве полицейскими пятилетнего мальчика неравнодушные украинцы устроили акцию протеста: начали приносить к зданиям МВД в Киеве мягкие игрушки, цветы, свечи и плакаты с надписями "Я играл во дворе".