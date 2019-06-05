Эксперты назвали города, где быстрее всего дешевеет жильё

Стоимость квадратного метра вторички в регионах за последние пять лет опустилась больше чем на 10 процентов и составила 34,4 тысячи рублей.

Городом с самыми быстрыми темпами падения цен на вторичное жильё признан Киров. Стоимость квадратного метра вторички в столице Кировской области с 2014 года снизилась на 22 процента и составила 40 тысяч рублей. Такие данные приводит "Лента.ру".

Второе место по убыванию цен у Элисты. Средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья — 34,4 тысячи рублей. Падение составило 14 процентов. Бронза у Смоленска — там жилая недвижимость подешевела на 13,6 процента. За квадратный метр обжитой квартиры отдадите 43,1 тысячи рублей.

Всего для анализа использовалась информация о стоимости жилья в 115 городах России. Аналитики пришли к выводу, что за последние пять лет ощутимо подешевели квадратные метры также в Белгороде, Йошкар-Оле, Новгороде, Саранске, Кемерове, Калуге, Челябинске.

Обратная ситуация с ценами на недвижимость в Сочи и Геленджике, где стоимость жилья за последние пять лет стала больше чуть ли не наполовину. Один квадратный метр здесь стоит около 121 тысячи рублей и 85 тысяч рублей соответственно. А в Санкт-Петербурге стоимость жилья увеличилась на треть и теперь доходит до 132,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Ранее Лайф рассказывал о ценах на жильё в Москве.