Эксперты назвали города, где быстрее всего дешевеет жильё

Городом с самыми быстрыми темпами падения цен на вторичное жильё признан Киров. Стоимость квадратного метра вторички в столице Кировской области с 2014 года снизилась на 22 процента и составила 40 тысяч рублей. Такие данные приводит "Лента.ру".
Второе место по убыванию цен у Элисты. Средняя цена квадратного метра на рынке вторичного жилья — 34,4 тысячи рублей. Падение составило 14 процентов. Бронза у Смоленска — там жилая недвижимость подешевела на 13,6 процента. За квадратный метр обжитой квартиры отдадите 43,1 тысячи рублей.
Всего для анализа использовалась информация о стоимости жилья в 115 городах России. Аналитики пришли к выводу, что за последние пять лет ощутимо подешевели квадратные метры также в Белгороде, Йошкар-Оле, Новгороде, Саранске, Кемерове, Калуге, Челябинске.
Обратная ситуация с ценами на недвижимость в Сочи и Геленджике, где стоимость жилья за последние пять лет стала больше чуть ли не наполовину. Один квадратный метр здесь стоит около 121 тысячи рублей и 85 тысяч рублей соответственно. А в Санкт-Петербурге стоимость жилья увеличилась на треть и теперь доходит до 132,5 тысячи рублей за квадратный метр.
Ранее Лайф рассказывал о ценах на жильё в Москве.
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