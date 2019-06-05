Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

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Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом

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Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом. Его самолёт приземлился в столичном аэропорту Внуково-2.

Председателя КНР встречали министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, замглавы МИД РФ Игорь Моргулов, посол КНР в России Ли Хуэй и посол России в Китае Андрей Денисов.

Сегодня с ним встретится президент РФ Владимир Путин. Затем они посетят церемонию передачи Московскому зоопарку двух больших панд, а затем отправятся в Большой театр.

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