Гендиректор Шереметьево рассказал о причине задержек выдачи багажа

Василенко отметил, что в российских аэропортах пассажиры привыкли к очень высокому качеству обслуживания.

Генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко назвал причину задержек выдачи багажа в аэропорту. По его словам, из-за существенного роста объёма багажа крупным аэроузлам приходится менять технологии, перестраивать, перерабатывать, улучшать их.

— В момент перестройки всегда возникают какие-то сбои. Наши пассажиры привыкли вообще в российских аэропортах к очень высокому качеству обслуживания. Они ещё проходят пограничный контроль, выходят, а уже багаж на ленте — уже все к этому привыкли, — заявил Василенко.

Гендиректор аэропорта Шереметьево подчеркнул, что проблема уже локализована.

— Мы сейчас практически работаем в штатном режиме. Я уверенно могу сказать, что в течение месяца сбоев не будет, через месяц сбоев не будет, — отметил Василенко.

Он напомнил, что в случае ожидания багажа более 25 минут пассажирам выдают воду и бутерброды. Это инициатива аэропорта. Также, если выдача багажа затягивается на длительное время, а люди очень торопятся, чемоданы доставляют им домой.

Напомним, о проблемах с выдачей в Шереметьево багажа пассажирам стало известно 1 июня. В аэропорту заявили, что задержки связаны с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Из-за задержек с выдачей багажа была начата прокурорская проверка. В Шереметьево пообещали устранить проблемы к концу июня.