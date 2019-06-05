Золотой Aurus привезли на ПМЭФ — видео

Автомобиль Aurus Senat золотого цвета представили на променаде Экспофорума, где проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Некоторым счастливчикам удалось посидеть за рулём машины отечественного производителя.
"Аурус" находится на "улице Никольской", которая открыта на форуме институтом развития ВЭБ.РФ, Российским экспортным центром, корпорацией МСП, МСП-Банком, Дом.РФ, фондом "Моногорода.РФ", "ВЭБ Инновации" и Фондом развития Дальнего Востока.
Мировая премьера автомобиля состоялась в рамках Московского автосалона. Как ранее сообщал Лайф, в линейке автомобилей Aurus предусмотрены лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Серийное производство "президентских" седанов Aurus начнётся в 2020 году. Золотой "Аурус" также был представлен публике в рамках Женевского автосалона. Aurus признан автомобилем года в номинации "Прорыв".
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