В Казахстане лось через окно пробрался в библиотеку — видео

Зверь испугался людей и сбежал, но не в лес. Позже очевидцы видели его в другом районе города.

В городе Семей в Казахстане лось пробрался в библиотеку спортивного колледжа. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

Животное разбило стекло и забралось в помещение, где его и обнаружили сотрудники учебного заведения. Они вызвали полицию и биологов. Последние заключили: скорее всего, это молодая самка дикого лося.

— Толпа людей напугала его (животное). В тот момент, когда сотрудник в ярком жилете стал приближаться, лось убежал, выпрыгнув через окно, — рассказали биологи.

Где сейчас находится зверь, неизвестно. До инцидента его видели в районе железнодорожного вокзала, после — уже в другом районе, но вблизи всё той же железной дороги. Местные считают, что животное пришло в город из соснового реликтового бора.

В последнее время дикие животные всё чаще выходят к людям. В Красноярском крае медведь пришёл на детскую площадку и кинулся на людей. В Самаре на территории детсада поймали косулю.