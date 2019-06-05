Самодельный мост рухнул вместе с машинами в Дагестане — видео

Среди причин обрушения рассматривают ветхость конструкций, ведутся работы по эвакуации автомобилей.

Самодельный мост обрушился в селе Бежта Цунтинского района Дагестана. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону на своей странице в "Инстаграме".

По предварительным данным, мост не выдержал нагрузки четырёх припаркованных автомобилей. Среди причин обрушения рассматривают ветхость конструкций. Сейчас ведутся работы по эвакуации авто.

В результате инцидента никто не пострадал.

Напомним, что ранее мост обрушился в дагестанском Буйнакске. Тогда пострадали три человека.