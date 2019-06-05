KLM показала проект V-образного самолёта с креслами в крыльях

При этом по своим размерам новинка будет сопоставима с некоторыми моделями Airbus и Boeing.

Нидерландская авиакомпания KLM инвестировала в новый авиационный проект, который в будущем, возможно, в корне изменит подход к конструированию самолётов. Авиановинка V-образной формы будет способна не только перевозить до 314 пассажиров, но и расходовать на 20% меньше топлива по сравнению со стандартными самолётами.

Проект был разработан авиаконструкторами из Технологического университета Делфта в Нидерландах, сообщается на официальном сайте компании KLM. Воздушное судно Flying-V было названо в честь культовой электрогитары Gibson, на которой играли такие музыканты, как Кит Ричардс, Д жими Хендрикс и Ленни Кравиц. Действительно, авиалайнер, расширяясь и раздваиваясь в хвостовой части, напоминает по своей форме гитару.

Общая длина воздушного судна — 55 метров, а его ширина немногим больше — 65 метров. Таким образом параметры новинки сопоставимы с лайнерами Airbus A350 и Boeing 787, что позволит использовать уже имеющуюся инфраструктуру: начиная от ангаров и заканчивая взлётно-посадочной полосой.

Согласно информации, в крыльях самолёта будут расположены пассажирские места, а также грузовые отсеки. При этом всё будет максимально лёгким, чтобы по максимуму использовать повышенную эффективность новой конструкции.

— Flying-V летает с самыми энергоэффективными реактивными двигателями на рынке. В существующей конструкции Flying-V всё ещё летает на керосине, но самолёт легко может быть адаптирован к инновациям в области силовой установки, таким как реактивные двигатели с электрическим приводом, — говорится в сообщении.