СК возбудил уголовное дело после отказа турбазы принять ВИЧ-инфицированных детей

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СК возбудил уголовное дело после отказа турбазы принять ВИЧ-инфицированных детей

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Фото © Shutterstock

Следователи возбудили уголовное дело после отказа турбазы в Нижегородской области принять ВИЧ-инфицированных детей. Оно расследуется по статье "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".

Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, нуждающихся в социальной поддержке общества и государства, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее Лайф сообщал, что спортивная деревня Новинки в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 человек с положительным ВИЧ-статусом. Там заявили, что "боятся".

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