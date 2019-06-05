СК возбудил уголовное дело после отказа турбазы принять ВИЧ-инфицированных детей

Следователи возбудили уголовное дело после отказа турбазы в Нижегородской области принять ВИЧ-инфицированных детей. Оно расследуется по статье "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".

— Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, нуждающихся в социальной поддержке общества и государства, — отметили в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области.

Ранее Лайф сообщал, что спортивная деревня Новинки в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 человек с положительным ВИЧ-статусом. Там заявили, что "боятся".