Жителя Ставрополья задержали за попытку изнасилования семилетней девочки

По версии следствия, подозреваемый завёл семилетнюю девочку в подъезд, чтобы совершить преступление, но ему помешали.

В Петровском городском округе Ставропольского края силовики задержали 56-летнего мужчину, которого подозревают в попытке изнасилования семилетней девочки. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону. Уголовное дело уже заведено.

Предполагается, что подозреваемый встретил школьницу на улице, завёл её в подъезд и пытался совершить преступление. Но не успел — в дом зашли люди.

Инцидент, в котором подозревают мужчину, произошёл в конце апреля. Но следствие не исключает, что от рук подозреваемого могли пострадать и другие дети. Сейчас он под стражей.

Недавно Лайф рассказывал, что в Челябинской области следователи подозревают в изнасиловании несовершеннолетней её же отца.