83-летний Ален Делон записал новую песню

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83-летний Ален Делон записал новую песню

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В клипе на композицию актёр запечатлён в студии — при этом вокала вы не услышите: Делон произносит текст проникновенным голосом.

Французский актёр, секс-символ нескольких поколений Ален Делон записал новую песню, сообщает журнал Closer.

Доказательство того, что в 83 года у актёра всё ещё есть запас энергии, — сказано в заметке о выходе композиции "Я люблю только тебя".

Слова к песне написала француженка Джулия Пари, а музыку — канадский композитор Рик Аллисон.

Напомним, о завершении актёрской карьеры Ален Делон объявил в 2017 году. В мае 2019 года Делон на фестивале в Каннах получил почётную "Золотую пальмовую ветвь" за вклад в кинематограф.

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