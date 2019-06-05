Пермские чиновники решили закупить зонты по шесть тысяч рублей

Госслужащие хотят приобрести механические чёрные зонты-трости с деревянными ручками формы "крючок".

Правительство Пермского края собирается закупить зонты от дождя и солнца — каждый стоит по шесть с лишним тысяч рублей. И потратить на закупку намерены бюджетные деньги.

Заявка опубликована на портале госзакупок. Судя по документам, товар представляет собой механический мужской зонт-трость с ручкой формы "крючок". Всего таких зонтов необходимо четырнадцать штук. Сумма закупки — 89 с лишним тысяч рублей.

Доставить товар нужно за пять дней с момента заключения контракта. Отметим, что по такой стоимости обычно продаются аксессуары от непогоды европейских марок.