Лидер Белоруссии считает положительным тот факт, что "политика не отпускает" Кучму.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился в Минске с экс-президентом Украины Леонидом Кучмой и оценил его назначение в качестве представителя украинской стороны в контактной группе по Донбассу. Об этом сообщает белорусское информационное агенство БелТА.

При этом как отмечает здание, государственные деятели "тепло" поприветствовали друг друга и обсудили дальнейшее развитие взаимоотношений между двумя странами.

— Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему, — отметил президент Белоруссии.

При этом Лукашенко отметил, что так считает не только лично он, но и "большая часть белорусов".

— Они [белорусы — Прим. Лайфа] с удовольствием, и не только политики, восприняли ваш приезд в Беларусь. И не только как представителя этой трёхсторонней контактной группы, — добавил он.

Ранее Лайф писал, что украинский президент Владимир Зеленский назначил экс-лидера Незалежной Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по Донбассу.