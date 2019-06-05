Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Как сообщает пресс-служба Кремля, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин.
— Назначить Бабушкина Игоря врио губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области, — говорится в указе российского лидера.
Ранее Бабушкин занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
Морозов исполнял обязанности губернатора с сентября прошлого года.
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