Путин принял отставку губернатора Астраханской области

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Путин принял отставку губернатора Астраханской области

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Владимир Путин и Сергей Морозов. Фото © Кремль 

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Как сообщает пресс-служба Кремля, временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин.

Назначить Бабушкина Игоря врио губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Астраханской области, — говорится в указе российского лидера.

Ранее Бабушкин занимал должность заместителя полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Морозов исполнял обязанности губернатора с сентября прошлого года.

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