Мэр Омска упала в лужу возле аварийного дома — видео

После падения испачкавшая руки и костюм чиновница как ни в чём не бывало продолжила общаться с местными жителями.

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время инспекции ремонта одного из домов. Это произошло в режиме онлайн, так как пресс-служба главы города вела трансляцию происходящего.

— Ну что, будем прыгать? — сказала Фадина, увидев препятствие в виде лужи на своём пути, после чего упала на землю.

Как сообщает РИА "Омск-информ", градоначальница после падения как ни в чём не бывало продолжила общаться с местными жителями.

— Дождя мы не боимся, пришлось и упасть. Но эта тема показательная. Мэр у вас не белоручка, дождя и грязи не боится, — прокомментировала Фадина случившееся.

Ранее Лайф рассказывал, как в Якутске снег с крыши придавил машину мэра.

Напомним, Оксана Фадина в 2017 году стала первой женщиной, занявшей пост мэра Омска.