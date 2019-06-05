Эксперт назвал возможную причину массовых сбоев в базе ГИБДД

Сбои в работе Федеральной информационной системы (ФИС) ГИБДД могут быть связаны с низкой компьютерной грамотностью сотрудников. Об этом URA.RU заявил председатель Комитета по защите прав автовладельцев правозащитник Кирилл Форманчук.

— Большинство сотрудников доверяют бумаге и не умеют работать с информационными базами, оттого и такие неполадки, — заявил эксперт.

По словам Форманчука, сбои происходят на регулярной основе достаточно давно.

— Даже к нам иногда обращаются и просят помочь им найти в их базах нужные сведения, — рассказал специалист.

Как ранее сообщал Лайф, 5 июня в Федеральной информационной системе ГИБДД произошёл сбой. В результате неполадок владельцы автомобилей не могли зарегистрировать или снять с учёта транспортные средства. Позднее в ГИБДД заявили, что устранили сбой и возобновили приём граждан.