Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

— Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, — сказал глава Правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Медведев подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на нормальных коммерческих отношениях.

Российский премьер добавил, что транзит газа через Украину сохранится, если новое руководство этой страны перейдёт от политических спекуляций к прагматичным соображениям.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией.