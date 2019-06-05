Медведев заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

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Медведев заявил, что Россия не отказывается от транзита газа через Украину

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Фото © ИТАР-ТАСС / Виталий Грабар

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что продление договорённостей о транзите российского газа через территорию Украины должно быть основано на прагматизме и отказе от бессмысленных судебных споров.

Мы не отказывались от пролонгации соответствующих договоров с Украиной и использования этого транзитного маршрута, — сказал глава Правительства РФ на пресс-конференции по итогам переговоров со своим словацким коллегой Петером Пеллегрини.

Медведев подчеркнул, что сотрудничество должно быть взаимовыгодным и основываться на нормальных коммерческих отношениях.

Российский премьер добавил, что транзит газа через Украину сохранится, если новое руководство этой страны перейдёт от политических спекуляций к прагматичным соображениям.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский до сих пор не сделал никаких шагов по восстановлению отношений с Россией.

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