Директор турбазы извинился перед детьми с ВИЧ за сорванный отдых

Алексей Шарков признал, что его сотрудники были недостаточно информированы, однако он не понимает, почему из них "сделали демонов".

Директор нижегородской турбазы "Новинки" Алексей Шарков принёс извинения детям с ВИЧ, не попавшим к ним на отдых. Слова, которых ребята и организаторы их отдыха ждали почти три дня, прозвучали на пресс-конференции при участии регионального Роспотребнадзора.

— Я приношу свои извинения родителям и детям за праздник, который не удался, — произнёс Шарков.

Сам конфликт, по его словам, возник из-за недопонимания и излишней эмоциональности обеих сторон. Факт неполной информированности сотрудников турбазы он тоже признал, однако никакого злого умысла в их действиях, по мнению Шаркова, не было.

— Из нас сделали демонов, хотя мы с этими детьми работали и раньше и намерены продолжить сотрудничество, — добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что спортивная деревня Новинки в Нижегородской области отказалась размещать у себя 50 человек с положительным ВИЧ-статусом. Им отказали со словами: "Мы всё знаем, но боимся". Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова назвала отказ руководства базы отдыха ВИЧ-положительным детям элементарной безграмотностью. А СК возбудил дело по статье "Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина".