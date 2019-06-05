Скабеева — об изгнании украинского эксперта из эфира: Негодяям у нас не место

Телеведущая Ольга Скабеева объяснила ситуацию с изгнанием украинского эксперта Всеволода Непогодина из передачи "60 минут". Она отметила, что журналист "потерял связь с реальностью" и повёл себя как негодяй. Скабеева напомнила, что Непогодин позволил себе оскорбительно высказаться в адрес жителей Донбасса и показал в эфире неприличный жест.

— Негодяям у нас точно не место. Слушать мнение Непогодина впредь считаю неуважительным по отношению и к Донбассу, и к зрителям российского телевидения, — написала журналистка в "Твиттере".

Она добавила, что Непогодин перешёл все допустимые границы. При этом обычно она выступает против "публичного унижения" гостей, у которых иная точка зрения.

Скандал произошёл во время прямого включения из Донецка, когда начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов рассказывал о нарушениях со стороны ВСУ.