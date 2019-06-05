Онищенко оценил сериал "Чернобыль" как ликвидатор аварии на ЧАЭС

В своё время он руководил эвакуацией людей из заражённой зоны и контролировал процесс дезактивации составов — сперва в Белоруссии, а потом и на Украине.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, участвовавший в ликвидации аварии на ЧАЭС, назвал тенденциозным сериал "Чернобыль" телеканала HBO, сообщает "Говорит Москва".

— Если это новодельный фильм, то, очевидно, он будет тенденциозным — в отрицательных трактовках, в непонимании происходящего, — заявил Онищенко.

Он рассказал, что не знал о съёмках сериала и не смотрел его.

Как писал Лайф, "Чернобыль" стал самым популярным сериалом в истории, а ликвидаторы аварии на ЧАЭС сочли его достоверным. После выхода сериала поток туристов в зону отчуждения увеличился на 30%.

Подробнее о том, как отреагировали ликвидаторы на сериал "Чернобыль", читайте здесь.

А тут смотрите репортаж Лайфа прямиком из зоны отчуждения.