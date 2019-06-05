Путин заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

По словам российского лидера, визит его китайского коллеги является ключевым событием в развитии двухсторонних отношений.

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая достигли беспрецедентного уровня. Соответсвующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит в Кремле.

— Этот беспрецедентный уровень используется эффективно, чтобы народы РФ и Китая сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития, — заявил российский лидер.

Путин также отметил, что поставленная в прошлом году задача достичь уровня товарооборота в 100 млрд сегодня уже перевыполнена.

— Мы ставили задачу в прошлом году достичь уровня 100 млрд торгового оборота. Благодаря усилиям команд, мы превысили эту планку — 108 млрд и в этом году товарооборот растет. Все это результат нашей с вами работы, работы команд, — резюмировал президент России.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин признался, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом среди иностранных коллег.