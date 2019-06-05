Путин заявил, что отношения России и Китая достигли беспрецедентного уровня

Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Китая достигли беспрецедентного уровня. Соответсвующее заявление глава государства сделал на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином, которая проходит в Кремле.
— Этот беспрецедентный уровень используется эффективно, чтобы народы РФ и Китая сотрудничали, использовали все свои конкурентные преимущества с обеих сторон для полноценного развития, — заявил российский лидер.
Путин также отметил, что поставленная в прошлом году задача достичь уровня товарооборота в 100 млрд сегодня уже перевыполнена.
— Мы ставили задачу в прошлом году достичь уровня 100 млрд торгового оборота. Благодаря усилиям команд, мы превысили эту планку — 108 млрд и в этом году товарооборот растет. Все это результат нашей с вами работы, работы команд, — резюмировал президент России.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин признался, что считает президента России Владимира Путина своим самым близким и надёжным другом среди иностранных коллег.
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