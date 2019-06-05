В "Сколково" разработали новый способ лечения храпа

Инновационная разработка уже была успешно опробована на больных систематическим храпом в Белоруссии.

Новый способ лечения храпа был разработан на основе магнитной стимуляции. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на резидента "Сколково", бывшего директора Сибирского НИИ медицинской реабилитологии и профилактики Российской академии естественных наук (РАЕН) Аркадия Медведева.

Согласно информации издания, учёные собираются повысить тонус гладкомышечных волокон мягкого нёба, которые находятся в расслабленном состоянии во время сна человека. Именно их вибрация является причиной неприятного звука, исходящего из гортани.

Инновация будет представлять собой подушку из упругого материала, в которую будет спрятано большинство элементов устройства. В подушке будут сделаны углубления для головы и встроен подшейный валик, который будет соединён с блоком импульсной индукционной терапии. А в боковые стенки подушки встроены два микрофона, регистрирующие дыхание.

Таким образом, человек будет получать сеанс магнитостимуляции. При этом режим и длительность сеансов, которые будут купировать храп, устанавливаются врачом в индивидуальном порядке.

— По причине существенных индивидуальных анатомо-морфологических различий <...> для купирования эпизодов храпа и обструктивного апноэ каждому пациенту требуется индивидуальный подбор длительности сеансов и параметров импульсного магнитного поля, — отмечают эксперты.

В среднем подобная процедура будет длится от 5 до 25 минут с серией импульсов в 10–60 стимуляций в минуту во время сна. Примечательно, что сеанс может прерваться досрочно в том случае, если будет купирован храп.

Данное новшество было уже опробовано на больных систематическим храпом в возрасте от 35 до 55 лет. Исследование проходило в Научно-практическом центре оториноларингологии в Белоруссии. Как отмечают учёные, у большинства испытуемых храп прекратился в течение двух-восьми минут, у остальных — стал менее интенсивным.

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